Il Barcellona ha vinto la Champions League femminile

La squadra di calcio del Barcellona ha vinto la 23esima edizione della Champions League femminile battendo 2-o l’Olympique Lione nella finale giocata sabato sera allo stadio San Mamés di Bilbao, in Spagna.

I due gol che hanno deciso la partita sono stati segnati nel secondo tempo dalle centrocampiste spagnole Aitana Bonmatí (al 65esimo minuto), ultima vincitrice del Pallone d’oro femminile, e Alexia Putellas (al 95esimo).

È la terza volta che il Barcellona vince la Champions League: era già successo l’anno scorso, sempre in finale con l’Olympique Lione, e nel 2021, quando aveva battuto il Chelsea. Con la vittoria di stasera, il Barcellona è diventata la terza squadra per numero di Champions League vinte, dietro all’FFC Francoforte (4) e per l’appunto all’Olympique Lione (8).