È morto a 53 anni Morgan Spurlock, autore del documentario “Super Size Me” in cui mangiò solo cibo del McDonald’s per un mese

Giovedì è morto a 53 anni il documentarista Morgan Spurlock, diventato famoso per i suoi film critici ma ironici sull’industria del cibo statunitense. Il suo documentario più famoso, Super Size Me, fu candidato all’Oscar come miglior documentario nel 2005 ed è riconosciuto come uno dei documentari di maggior incasso della storia del cinema: per realizzarlo Spurlock mangiò solo cibo della nota catena McDonald’s per un mese, con l’obiettivo di mostrare gli effetti di una dieta a base di fast-food. La sua morte è stata comunicata dalla famiglia venerdì, che ha detto che Spurlock è morto per delle complicazioni legate a un tumore.