Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: l’interrogatorio da parte dei magistrati che indagano sulla presunta corruzione in Liguria del presidente della regione Giovanni Toti, il decreto che dovrebbe essere discusso oggi dal Consiglio dei ministri sulla sanatoria edilizia per regolarizzare abusi interni e aumenti di superficie fino al 5 per cento delle abitazioni, la campagna elettorale per le prossime elezioni europee, le proteste nelle università contro la guerra nella Striscia di Gaza, l’andamento dei combattimenti in Ucraina, il sistema fiscale dopo la sospensione del decreto che istituiva il “redditometro”, lo strumento di accertamento che confronta lo stile di vita con i redditi dichiarati. I giornali sportivi si occupano del mercato degli allenatori delle squadre di Serie A di calcio in vista del prossimo campionato.