Celebripost

Le persone che valeva fotografare in settimana ma che non fossero al festival di Cannes erano da cercare con il lanternino, ma c’erano: Jennifer Lopez alla prima di Atlas, Chris Pratt a quella di Garfield – Una missione gustosa, Chris Hemsworth e Robert Downey Jr. alla cerimonia per la stella di Hemsworth sulla Hollywood Walk of Fame. Non si vedeva da un po’ il figlio di Donald Trump, Barron, fotografato alla sua cerimonia di consegna del diploma, e in un’occasione simile è stata fotografata anche Angela Bassett, che a quella di laurea dello Spelman College ha ricevuto un dottorato onorario. Poi il ministro britannico Rishi Sunak sotto la pioggia, Judi Dench a una mostra di fiori, Anne Hathaway a Roma e ovviamente qualcuno di quelli passati da Cannes.