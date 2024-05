La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’annuncio della presidente del Consiglio Meloni di sospendere l’entrata in vigore del decreto che prevedeva l’utilizzo del “redditometro”, lo strumento che avrebbe dovuto mettere a confronto quanto speso dalle persone con i redditi per controllare l’evasione fiscale. Repubblica apre sulle osservazioni del Fondo monetario internazionale sull’economia italiana, la Stampa intervista la segretaria del partito Democratico Schlein, il Manifesto si occupa delle alleanze fra i partiti di estrema destra in Europa, Avvenire titola sul riconoscimento dello stato palestinese da parte di Irlanda, Norvegia e Spagna, e Domani segue l’indagine della procura di Genova per corruzione che riguarda anche il presidente della regione Liguria Toti. I giornali sportivi celebrano la vittoria dell’Europa League di calcio da parte dell’Atalanta, che ha battuto in finale il Bayer Leverkusen.