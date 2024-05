Almeno 4 persone sono morte e 21 sono rimaste ferite in seguito al crollo di un locale a due piani di Palma di Maiorca, in Spagna. Le autorità locali hanno detto che il crollo del locale, che si chiama Medusa Beach Club, è avvenuto attorno alle 20.30, e che un numero imprecisato di persone è ancora intrappolato tra le macerie. La causa del crollo non è ancora chiara.