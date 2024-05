20 delle persone rimaste ferite dopo una forte turbolenza su un volo da Londra a Singapore sono ricoverate in terapia intensiva

Mercoledì sono stati forniti alcuni aggiornamenti sulle condizioni delle persone ferite nel volo della compagnia aerea Singapore Airlines partito da Londra martedì e diretto a Singapore, in cui un uomo è morto in seguito alle forti turbolenze che hanno fatto perdere molto rapidamente quota all’aereo: 20 persone sono ricoverate in terapia intensiva in due ospedali di Bangkok, in Thailandia, dove l’aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza; in tutto 85 persone, 79 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio, hanno ricevuto cure mediche, e 58 sono state ricoverate in ospedale. La persona morta è un uomo inglese di 73 anni, Geoffrey Kitchen, che stava viaggiando verso Singapore insieme alla moglie. In base alle informazioni disponibili al momento sarebbe morto a causa di un infarto.