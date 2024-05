Un operaio è morto e due sono stati feriti mentre lavoravano nei cantieri della metro di Napoli

Un operaio di 63 anni è morto e due sono rimasti feriti mentre lavoravano in un cantiere della metropolitana di Napoli, fra Poggioreale e Capodichino, a nord del centro città. I due feriti sono stati ricoverati: uno di 54 anni ha un trauma cranico, mentre l’altro, di 59 anni, ha una contusione a una gamba. Non è ancora del tutto chiaro cosa sia successo. Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha detto che «forse c’è stato un guasto ai freni» del treno che stava portando i tre operai nel tunnel in costruzione: uno, quello di loro, quello ferito meno gravemente, si sarebbe buttato giù dal mezzo; gli altri due sarebbero stati a bordo quando questo si è schiantato contro una parete.

Tutti e tre i lavoratori erano dipendenti della Sinergo, la società che sta realizzando la metro di Capodichino. L’operaio morto sarebbe dovuto andare in pensione a settembre.