La tennista polacca Iga Swiatek ha vinto gli Internazionali d’Italia

La tennista polacca Iga Swiatek ha vinto il torneo femminile degli Internazionali d’Italia battendo in finale la bielorussa Aryna Sabalenka in due set, con il punteggio di 6-2, 6-3. Gli Internazionali sono il torneo di tennis più importante che si gioca in Italia e fanno parte della categoria WTA 1000, seconda per importanza solo ai quattro tornei del Grande Slam.

Swiatek ha 22 anni, è la tennista al primo posto del ranking mondiale femminile ed è di gran lunga la più forte tennista in attività sulla terra rossa, superficie su cui si giocano gli Internazionali d’Italia: Swiatek, che ha cominciato a giocare ad alti livelli dal 2019, ha vinto tre delle ultime quattro edizioni del torneo. Sabalenka, 26 anni, è invece seconda nel ranking femminile proprio dietro a Swiatek: ormai da alcuni mesi le due si contendono con continuità molti dei titoli più importanti, e due settimane fa avevano giocato in finale anche nel torneo di Madrid. Anche in quel caso aveva vinto Swiatek (era sempre un torneo sulla terra rossa, e sempre della categoria WTA 1000).

Swiatek ha sostanzialmente dominato la partita, dopo un torneo in cui nessuna avversaria è stata in grado di metterla in difficoltà. In semifinale per esempio aveva battuto la statunitense Cori Gauff, numero 4 del ranking mondiale e tra le più forti sulla terra rossa. Sabalenka aveva invece affrontato partite più faticose ma anche molto entusiasmanti, come quella vinta agli ottavi di finale contro l’ucraina Elina Svitolina, tra le più equilibrate e spettacolari del torneo.