La maggior parte dei giornali di oggi dedica l’apertura all’attentato al primo ministro slovacco Robert Fico, ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato colpito da colpi di pistola sparati da un uomo arrestato subito dopo l’attacco avvenuto durante un evento politico nella città di Handlová, in Slovacchia. Qualche giornale apre invece sulla concessione degli arresti domiciliari da parte di un tribunale ungherese a Ilaria Salis, la donna italiana in carcere a Budapest da oltre un anno con l’accusa di aver aggredito dei manifestanti neonazisti, che dovrà comunque rimanere in Ungheria, altri seguono le notizie sull’indagine per corruzione della procura di Genova che riguarda fra gli altri il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, il Fatto titola sulla decisione dell’Autorità garante per le comunicazioni sul confronto televisivo fra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, e Domani si occupa dell’indagine sulla ministra del Turismo Santanchè. I giornali sportivi celebrano la vittoria della Coppa Italia maschile di calcio da parte della Juventus, che ha battuto in finale l’Atalanta.