Il proprietario della catena di supermercati Aumai Shopping è stato arrestato per frode fiscale

La procura di Monza ha emesso ordinanze di custodia cautelare nei confronti di cinque persone cinesi nell’ambito di un’inchiesta per frode fiscale in cui è coinvolta la catena di supermercati Aumai Shopping, attiva soprattutto nel Nord Italia. La procura ha disposto l’arresto in carcere per il proprietario della catena, Chen Wen Xu, gli arresti domiciliari per una manager e l’interdizione dall’attività di impresa e il divieto di espatrio per tre collaboratori.

L’inchiesta ha ricostruito una rete di imprese fittizie che attraverso una serie di fatture false per un valore complessivo di 20 milioni di euro avrebbero aiutato Aumai Shopping a evadere imposte per 6 milioni di euro, tra il 2019 e il 2020. Oltre alle ordinanze di custodia cautelare, la procura ha anche disposto il sequestro preventivo di beni per il valore delle imposte che sarebbero state evase: la Guardia di finanza sta dunque sequestrando beni per il valore complessivo di 6 milioni di euro tra denaro contante, orologi di lusso, conti correnti e quote societarie. I negozi della catena non sono invece oggetto di sequestro e continuano a essere in attività.