Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono le indagini per corruzione alla regione Liguria che hanno portato agli arresti domiciliari per il presidente Giovanni Toti, l’andamento della guerra in Ucraina, dove la Russia sta avanzando, la campagna elettorale per le prossime elezioni europee, le critiche del congresso dell’Associazione nazionale magistrati alla riforma proposta dal ministro della Giustizia Nordio che prevede la separazione delle carriere fra magistratura giudicante e requirente. I giornali sportivi commentano i risultati della domenica nel campionato maschile di calcio di Serie A che hanno qualificato Bologna e Juventus per la prossima Champions League.