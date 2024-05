L’ex calciatore del Chievo Sergio Pellissier ha comprato all’asta il marchio “ChievoVerona”

L’ex calciatore e ora dirigente sportivo Sergio Pellissier ha comprato all’asta per 330mila euro il marchio “ChievoVerona”, quello dell’ex squadra di calcio nota più semplicemente come Chievo, assieme a Enzo Zanin (che giocò con il Chievo in Serie C e in Serie B). Il Chievo fu per anni una società calcistica di un quartiere di Verona (Chievo, appunto) e negli anni Duemila giocò diciassette campionati di Serie A, fino al 2019. Nel 2021, a causa di gravi problemi finanziari e di alcune inadempienze tributarie, fu costretta a dichiarare fallimento, terminando di fatto l’attività sportiva professionistica (rimase solo quella di livello giovanile).

In quello stesso anno Sergio Pellissier, che tra il 2002 e il 2019 giocò 517 partite e segnò 139 gol con il Chievo, diventando molto noto tra gli appassionati di calcio, fondò con Enzo Zanin la FC Clivense, una nuova società calcistica sempre nel quartiere Chievo. La Clivense ha iniziato dalla terza categoria, il più basso livello del calcio, poi nel 2022 è riuscita ad acquistare il titolo sportivo di una squadra che giocava in Eccellenza, dalla quale l’anno scorso è stata promossa in Serie D. Con l’acquisizione del marchio ChievoVerona, Pellissier potrà rinominare in quel modo la Clivense in modo da fare, di fatto, rinascere il ChievoVerona: la Clivense è comunque già oggi la squadra tifata dai vecchi tifosi del Chievo.