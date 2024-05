Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: alcuni seguono quelle sull’indagine di Genova per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari per il presidente della regione Liguria Giovanni Toti con l’accusa di corruzione, altri si occupano della contestazione alla ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, che ha abbandonato un convegno in cui avrebbe dovuto parlare dopo essere stata interrotta da un gruppo di manifestanti, altri ancora aprono sull’accoltellamento di un poliziotto a Milano, ricoverato in ospedale in condizioni gravi. I giornali sportivi celebrano la qualificazione dell’Atalanta alla finale di Europa League di calcio, nella quale incontrerà il Bayer Leverkusen che ha eliminato la Roma nell’altra semifinale.