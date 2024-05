A San Pietroburgo, in Russia, un autobus è caduto nel fiume Moika: sono morte tre persone

Venerdì a San Pietroburgo, la seconda città più grande della Russia, un autobus privato con 15 persone a bordo ha sfondato una delle barriere del ponte su cui viaggiava ed è caduto nel fiume Moika. Sono morte almeno tre persone e altre sei sono ferite gravemente.

Da un video di sorveglianza diffuso dai media russi si vede che l’autista stava guidando piuttosto velocemente e ha perso il controllo del veicolo mentre si avvicinava al ponte, scontrandosi con un’automobile e poi cadendo in acqua. La moglie dell’autista ha dato un’intervista in cui ha raccontato che sarebbe stato costretto a lavorare fin dal mattino successivo che aveva già lavorato per venti ore consecutive il giorno precedente, e che quindi non era affatto riposato. A San Pietroburgo gran parte dei servizi di autobus sono gestiti da aziende private: secondo le autorità il proprietario dell’autobus era già stato multato 23 volte per violazioni di vario tipo.