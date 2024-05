Il governo dell’arcipelago di Vanuatu, nell’oceano Pacifico, ha messo in liquidazione la compagnia aerea Air Vanuatu

Il governo di Vanuatu, arcipelago dell’oceano Pacifico, ha messo in liquidazione la propria compagnia aerea Air Vanuatu, dopo una valutazione sulle finanze dell’azienda fatta dalla società di revisione contabile EY (un tempo nota come Ernst & Young), che ne ha preso il controllo e ora ne gestirà la procedura di liquidazione.

Come altre compagnie aeree, Air Vanuatu ha subìto le conseguenze dell’inflazione, a cui in questo caso si sono aggiunte le conseguenze dell’interruzione dei voli dovute ai cicloni che hanno colpito l’arcipelago l’anno scorso. Poco prima dell’annuncio della liquidazione, la compagnia aerea aveva cancellato oltre 20 voli da e per le città australiane di Sydney, Brisbane e Auckland, per il momento senza dire se e quando riprenderanno i voli.