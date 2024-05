In Senegal un Boeing 737 è uscito di pista durante il decollo, provocando dieci feriti

Nella notte tra mercoledì e giovedì un aereo di linea Boeing 737 della Air Senegal, la compagnia di bandiera senegalese, è uscito fuori dalla pista durante il decollo dall’aeroporto di Dakar, la capitale del paese. Il volo era gestito da Transair, un’altra compagnia aerea locale, ed era diretto a Bamako, la capitale del Mali. Trasportava 85 persone, di cui 2 piloti e 4 assistenti di volo: i feriti sono 10, tra cui uno dei piloti. Il ministero dei Trasporti senegalese ha dichiarato che i feriti si trovano ora in ospedale, mentre gli altri passeggeri sono stati trasferiti in un albergo. Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, ma il ministero ha detto che sarà aperta un’indagine.