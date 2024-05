Vicino a Piacenza c’è stato un incidente tra un camion carico di acido peracetico e un’automobile: è morta una persona 

Giovedì mattina, sull’autostrada A21 in prossimità di Piacenza, un camion che trasportava diverse taniche di acido peracetico (utilizzato per la disinfezione e la decontaminazione in ambito ospedaliero) ha travolto un’automobile lungo la corsia d’ingresso nell’area di servizio Nure Sud: una persona è morta e altre sette sono ricoverate in ospedale per un’intossicazione dovuta all’inalazione dei fumi dell’acido. La persona morta era l’autista del camion, un uomo pavese di 52 anni. I sette feriti sono tre persone a bordo dell’automobile e altre quattro che si trovavano lì vicino: dopo l’impatto con l’automobile le taniche a bordo del camion si sono ribaltate e rovesciate. Al momento non sembra che le persone intossicate siano in gravi condizioni. L’area di servizio è stata chiusa e sul posto è arrivata la polizia stradale per fare accertamenti.