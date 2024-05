È ancora l’indagine della procura di Genova che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e ad altre misure cautelari per imprenditori e politici locali la notizia in apertura su quasi tutte le prime pagine di oggi. Il Sole 24 Ore e il Messaggero titolano invece sulle modifiche a cui sta lavorando il governo al superbonus edilizio, il Manifesto si occupa della riforma dei poteri del presidente del Consiglio in discussione al Senato, e Avvenire apre sui dati del ministero dell’Interno sul consumo di droghe in Italia.