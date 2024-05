In provincia di Reggio Emilia una perdita di cloro da una piscina vicina ad alcune scuole ha provocato intossicazioni tra gli studenti

Giovedì mattina in una piscina di Guastalla, un comune in provincia di Reggio Emilia, c’è stata una perdita durante un’operazione di travaso di una soluzione di acido cloridrico (usata molto spesso per trattare le acque delle piscine) da un’autocisterna al circuito idraulico dell’impianto. La perdita è stata massiccia e ha creato una nube che si è espansa nella zona, raggiungendo le scuole superiori che si trovano dalla parte opposta della strada, l’istituto professionale Mario Carrara e l’istituto di istruzione superiore Bertrand Russell, a cui sono iscritti circa 2mila studenti.

La perdita è avvenuta intorno alle 7:30, poco prima dell’orario di ingresso degli studenti, che quindi sono stati esposti alle sostanze presenti nell’aria: secondo la Asl di Bologna ci sono stati 104 intossicati, tra cui principalmente ragazzi e ragazze tra i 14 e 19 anni, una docente e alcuni operatori della mensa. Molte delle persone intossicate sono state portate in ospedale, ma nessuna è in condizioni gravi.