L’Antitrust ha sanzionato per 18 milioni di euro sei società di autonoleggio per clausole vessatorie

L’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, più nota come Antitrust, ha detto di aver sanzionato sei società di autonoleggio per aver inserito nei contratti con i clienti alcune clausole vessatorie, ossia alcune condizioni particolarmente squilibrate a svantaggio di chi prendeva a noleggio una macchina. Le società coinvolte sono Avis, Hertz, Centauro, Green Motion, Noleggiare e Drivalia, alle quali sono state comminate sanzioni pari a 18 milioni di euro complessivi.

Nello specifico le clausole riguardavano il pagamento di commissioni alle società nel caso queste ricevessero una multa relativa al periodo di noleggio: in quel caso addebitavano direttamente sulla carta del cliente un costo relativo alla gestione della pratica. Secondo l’Antitrust queste commissioni sono sproporzionate per le attività che l’azienda deve fare nel concreto, ossia solo trasmettere i dati dei clienti all’ente che si occupa dell’accertamento, mentre il pagamento della multa resta a carico del cliente. L’Antitrust ha anche chiesto che tali clausole siano rimosse dai contratti.