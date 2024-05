Su tutti i giornali di oggi la notizia principale è l’indagine della Direzione distrettuale antimafia di Genova per la quale sono stati disposti gli arresti domiciliari per il presidente della regione Liguria Giovanni Toti e misure restrittive per altre persone fra cui imprenditori e politici locali con l’accusa di corruzione. Fa eccezione il Manifesto, che apre invece sull’operazione militare israeliana per prendere il controllo del lato palestinese del varco di Rafah, bloccando così l’ingresso degli aiuti umanitari verso la Striscia di Gaza.