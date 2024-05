Hamas ha detto che è stata trovata una terza fossa comune con 49 corpi all’ospedale di al Shifa, un tempo il più grande di Gaza

L’ufficio per la comunicazione del governo della Striscia di Gaza ha detto che è stata trovata una terza fossa comune all’ospedale di al Shifa, il più grande operativo nella Striscia prima che fosse messo sotto assedio a novembre e poi di nuovo a fine marzo. Secondo le autorità locali, controllate da Hamas, i corpi delle persone palestinesi recuperati finora sono 49.

Quella scoperta in questi giorni è la terza fossa comune trovata nell’area dell’ospedale e la settima che le autorità locali segnalano di aver trovato vicino agli ospedali della Striscia. Ad aprile per esempio era stata scoperta una fossa comune con almeno 180 cadaveri a Khan Yunis, una delle città della Striscia più pesantemente bombardate da Israele durante la guerra cominciata in seguito ai violenti attacchi di Hamas dello scorso 7 ottobre, che si trova nella parte meridionale del territorio. Sempre secondo le autorità sanitarie della Striscia, finora nella guerra sono state uccise più di 34mila persone e alcune migliaia risultano disperse.

