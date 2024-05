La Fiorentina giocherà la finale di Conference League per il secondo anno consecutivo

La Fiorentina ha eliminato il Bruges nelle semifinali di UEFA Conference League — il terzo torneo per club del calcio europeo — e si è qualificata per la finale per il secondo anno consecutivo. Ha infatti pareggiato 1-1 giocando nello stadio del Bruges, in Belgio, dopo la vittoria 3-2 dell’andata: a segnare il gol del pareggio per la squadra italiana è stato l’argentino Lucas Beltrán, su rigore. La finale della Conference League sarà il 29 maggio ad Atene: la Fiorentina incontrerà la squadra vincente tra Olympiacos e Aston Villa, che giocheranno giovedì.