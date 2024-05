Il candidato conservatore José Raúl Mulino ha vinto le elezioni presidenziali a Panama

José Raúl Mulino ha vinto le elezioni presidenziali a Panama, piccolo paese dell’America centrale abitato da circa 4 milioni di persone che confina con Colombia e Costa Rica. Mulino era il candidato del partito conservatore Realizando Metas, fondato nel 2021 da Ricardo Martinelli, che era stato presidente del paese dal 2009 al 2014.

Martinelli avrebbe voluto candidarsi alle elezioni presidenziali per il suo partito, ma a inizio anno il Tribunale elettorale lo aveva dichiarato ineleggibile per via di una condanna in primo grado ricevuta nel 2023 per riciclaggio di denaro. Mulino, che ha 64 anni e in passato era stato più volte ministro, ha vinto con circa il 34 per cento dei voti, mentre il suo principale avversario, Ricardo Lombana del partito di centro destra Movimiento Otro Camino, ha ottenuto circa il 25 per cento. José Gabriel Carrizo, candidato del Partito Democratico Rivoluzionario, di centrosinistra, del presidente uscente Laurentino Cortizo, ha ottenuto invece poco più del 5 per cento.