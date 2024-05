Weekly Beasts

Tra le foto di animali che vale la pena vedere questa settimana c’è questa che mostra un orango prima e dopo essersi medicato da solo una ferita, utilizzando alcune parti masticate di una pianta: secondo i ricercatori la scoperta si aggiunge alle osservazioni effettuate in precedenza in diverse altre specie note per utilizzare piante e altri rimedi per medicarsi, ma nella maggior parte dei casi ingerendole. Tra gli animali che si potevano trovare negli archivi delle agenzie fotografiche invece ci sono cani, coyote e sciacalli, i denti di un alligatore, l’occhio di un fenicottero e la coda di un pavone. Ma anche tigri e ippopotami ancora piccoli e gatti famosi o randagi.