Celebripost

L’AFI Life Achievement Award è un importante premio alla carriera che l’American Film Institute consegna ogni anno a una personalità del cinema o della televisione che ha contribuito in modo significativo all’arricchimento della cultura americana: quest’anno è stato assegnato a Nicole Kidman, che è stata fotografata alla cerimonia insieme a Cynthia Erivo e Jane Seymour, tra gli altri. Passando invece a gatti che si sono fatti notare a Hollywood, Lupita Nyong’o ha portato al photocall di A Quiet Place: Giorno 1 quello che recita nel film, che si chiama Schnitzel. Poi c’erano da fotografare Scarlett Johansson, Joe Biden e Kamala Harris alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca; Anya Taylor-Joy e Chris Hemsworth alla prima di Furiosa: A Mad Max Saga; Freya Allan e Owen Teague a quella di Il regno del pianeta delle scimmie; e Ryan Gosling e Mikey Day vestiti da Beavis e Butt-head dell’omonima sitcom alla prima di The Fall Guy; per finire con Madonna alle prove per il suo concerto a Rio de Janeiro.