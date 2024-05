Nelle semifinali d’andata di Europa League l’Atalanta ha pareggiato 1-1 col Marsiglia, la Roma ha perso 2-0 contro il Bayer Leverkusen

Giovedì sera nell’andata delle semifinali di Europa League, la seconda coppa di calcio europea per importanza, la Roma ha perso 0-2 in casa contro il Bayer Leverkusen, mentre l’Atalanta ha pareggiato 1-1 fuori casa contro l’Olympique Marsiglia. Nella partita giocata allo Stadio Olimpico la Roma ha subìto il primo gol di Florian Wirtz a metà del primo tempo (28esimo minuto) e l’altro, di Robert Andrich, al 73esimo. L’Atalanta invece era andata in vantaggio all’11esimo minuto con un gol di Gianluca Scamacca, recuperato pochi minuti dopo da un gol di Chancel Mbemba. Il ritorno si giocherà la prossima settimana, giovedì 9 maggio.

Sempre giovedì sera si giocavano anche le semifinali d’andata di Conference League, che è la terza coppa europea per importanza. Anche qui c’era una squadra italiana, la Fiorentina, che ha battuto in casa 3-2 i belgi del Brugge segnando il gol decisivo negli ultimi minuti con M’Bala Nzola. Nell’altra semifinale i greci dell’Olympiakos hanno battuto 4-2 fuori casa gli inglesi dell’Aston Villa.

