Quasi tutti i giornali nazionali di oggi hanno in prima pagina articoli e approfondimenti sul tema del lavoro in Italia, in occasione della Festa dei lavoratori. Altri, perlopiù quelli di destra, danno molto spazio alla condanna di Gianfranco Fini, ex segretario di Alleanza Nazionale ed ex presidente della Camera, per il cosiddetto “caso Tulliani”, che riguardava un’annosa questione di una casa a Montecarlo. C’è ovviamente molto spazio anche per la politica, dato che il 1º maggio è la scadenza per i partiti per presentare le liste dei candidati alle elezioni europee. Si parla molto anche del caso di Nika Shakarami, una ragazza iraniana di 16 anni che nel 2022 scomparve e venne ritrovata morta dopo nove giorni nell’ambito delle grosse proteste contro il regime: secondo documenti visionati da BBC, la ragazza non si sarebbe suicidata, come sostenuto dal governo, ma sarebbe stata aggredita sessualmente e uccisa da tre uomini che lavoravano per le forze di sicurezza della Repubblica islamica.