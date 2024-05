Adrian Newey lascerà l’incarico di direttore tecnico della squadra di Formula 1 della Red Bull

La squadra di Formula 1 della Red Bull ha annunciato che Adrian Newey, direttore tecnico dal 2006, lascerà l’incarico alla fine della stagione in corso. Newey è inglese, ha 65 anni e viene considerato dagli esperti uno dei migliori progettisti di automobili da corsa di sempre: in carriera ha contribuito alla vittoria di tredici titoli piloti (4 con la Williams, 2 con la McLaren e 7 con la Red Bull), dodici titoli costruttori e oltre 200 Gran Premi: nessun progettista ha raggiunto tanti successi. Della possibilità che lasciasse la Red Bull si parlava con insistenza da settimane, ma finora non c’erano state conferme. Al momento Newey non ha detto dove andrà dal prossimo anno, ma molti ritengono plausibile che possa passare alla Ferrari.

