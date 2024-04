Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono il decreto che dovrebbe essere approvato in giornata dal Consiglio dei ministri contenente misure per favorire l’occupazione, la campagna elettorale dei partiti in vista delle elezioni europee e la trattativa in corso per arrivare a una tregua a Gaza e alla liberazione degli ostaggi israeliani catturati da Hamas negli attacchi dello scorso 7 ottobre. Rimangono invece su temi a loro cari il Fatto, che si occupa delle vicende giudiziarie che riguardano la ministra del Turismo Santanchè, e la Verità, con la campagna contro i vaccini per il coronavirus.