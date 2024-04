Quattro persone sono state uccise in un attacco compiuto con un drone nel Kurdistan iracheno

Venerdì un attacco compiuto con un drone ha ucciso quattro persone nel giacimento di gas naturale di Khor Mor, nel nord della regione del Kurdistan iracheno. Le autorità locali hanno detto che le quattro persone uccise erano tutte di nazionalità yemenita e dipendenti di un impianto di estrazione del gas di proprietà di una società degli Emirati Arabi Uniti. Il portavoce della governo regionale del Kurdistan lo ha definito un «attacco terroristico» ma non ha detto chi lo avrebbe compiuto, e per ora non sono state avanzate ipotesi al riguardo.