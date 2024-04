Due calciatori del campionato inglese sono stati arrestati per accuse legate a uno stupro, e poi rilasciati su cauzione

Due giocatori di Premier League, il campionato di calcio inglese, sono stati arrestati con accuse legate a un presunto stupro: non è stato detto chi sono, ma solo che hanno entrambi 19 anni, che giocano nella stessa squadra e che sono stati rilasciati su cauzione dopo essere stati interrogati dalla polizia. Uno dei due è accusato direttamente di stupro, l’altro di aggressione e di aver aiutato in uno stupro. Secondo il Sun, il primo giornale che ha riferito la notizia, il presunto stupro sarebbe avvenuto lo scorso venerdì.

Nel Regno Unito, come in altri paesi, c’è molta più attenzione rispetto all’Italia alle garanzie delle persone sotto indagine, per questo per il momento è stata protetta l’identità dei due giocatori. Al momento non è chiaro se i due giocatori in questione stiano continuando a lavorare per la propria squadra o se siano stati sospesi. Se ci saranno provvedimenti del genere è probabile che presto si venga a sapere chi sono.