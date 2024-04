L’ex presidente indonesiano Joko Widodo e suo figlio Gibran Rakabuming Raka hanno lasciato Partito democratico indonesiano di lotta

Lunedì l’ex presidente indonesiano Joko Widodo e suo figlio Gibran Rakabuming Raka hanno lasciato il loro partito, il Partito democratico indonesiano di lotta (PDIP), di orientamento liberaldemocratico. Due mesi fa Raka era stato scelto come vicepresidente da Prabowo Subianto, il vincitore delle elezioni presidenziali di febbraio (i due non sono ancora entrati in carica come presidente e vicepresidente).

Un portavoce del PDIP ha detto che Widodo e Raka non sono stati espulsi dal partito, ma che hanno smesso automaticamente di farne quando avevano scelto di non sostenere alle elezioni Ganjar Pranowo, il candidato scelto dal PDIP: avevano invece sostenuto la candidatura di Subianto, che si era candidato con il Partito del movimento della grande Indonesia, nazionalista e di destra, ed è molto vicino all’élite più tradizionale del paese.

Secondo i principali esponenti del PDIP, Widodo avrebbe scelto di appoggirare Subianto per mantenere una forte influenza nel paese anche dopo la fine del suo mandato. È stato ampiamente discusso e commentato anche il meccanismo che ha reso possibile la nomina del figlio di Widodo come vicepresidente: lo scorso ottobre, infatti, il più alto tribunale dell’Indonesia (presieduto da suo cognato) aveva modificato le regole di ammissibilità alla vicepresidenza adattandole al figlio del presidente, che senza questi cambiamenti non si sarebbe potuto candidare perché troppo giovane.