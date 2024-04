Per la maggior parte dei giornali di oggi la notizia principale sono le candidature per le elezioni europee del Partito Democratico, con le discussioni sulla scelta della segretaria Schlein di candidarsi in due circoscrizioni e di inserire il proprio nome nel simbolo del partito. Qualche giornale si occupa ancora della censura da parte della dirigenza della RAI sulla partecipazione di Antonio Scurati alla trasmissione in cui avrebbe dovuto leggere un testo sul 25 aprile, la Stampa e il Resto del Carlino hanno una prima pagina speciale per la giornata mondiale della Terra, e i giornali sportivi presentano la partita di calcio di Serie A di stasera fra Inter e Milan, che potrebbe assegnare matematicamente lo scudetto all’Inter in caso di vittoria.