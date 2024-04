Da domenica è in corso un grosso incendio nella discarica più grande di New Delhi, la capitale dell’India

Da domenica pomeriggio è in corso un grosso incendio nella discarica di Ghazipur, la più grande nella zona di New Delhi, la capitale dell’India, a est della città. L’incendio si è sviluppato attorno alle 17:30 e secondo i vigili del fuoco del dipartimento di Delhi, la regione amministrativa che comprende la capitale, sarebbe stato causato dai gas prodotti dalla montagna di rifiuti. La polizia indiana ha detto che al momento non sono stati segnalati feriti. Diverse persone che vivono nell’area tuttavia hanno segnalato problemi a respirare e irritazioni a occhi e gola.

Nonostante l’intervento dei mezzi dei vigili del fuoco, l’incendio è proseguito anche lunedì. Nella discarica c’erano già stati grossi incendi tra il marzo e l’aprile del 2022: in seguito il dipartimento ambientale di Delhi aveva avviato un piano per prevenire incidenti simili.