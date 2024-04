Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: l’attacco israeliano all’Iran in risposta a quello di una settimana fa, sembrato più un’azione dimostrativa, le critiche di una portavoce della Commissione europea all’inserimento di un emendamento sulla presenza delle associazioni antiabortiste nei consultori nel disegno di legge sull’attuazione del PNRR, il proscioglimento delle persone accusate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina per i salvataggi di migranti nel Mediterraneo sulla nave Iuventa, l’indagine per corruzione che ha coinvolto un ex assessore della regione Puglia, e la fornitura di nuovi aiuti militari all’Ucraina. I giornali sportivi commentano il pareggio fra Cagliari e Juventus nell’anticipo della giornata del campionato di Serie A di calcio.