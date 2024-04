Un traghetto si è scontrato con il molo a Napoli: 29 persone sono state ricoverate

Venerdì mattina traghetto proveniente da Capri è andato a sbattere contro una banchina al molo Beverello di Napoli mentre stava attraccando. Molti passeggeri, in piedi in attesa dello sbarco, sono caduti: 29 persone sono state ricoverate in vari ospedali della città, nessuna in condizioni gravi, e principalmente per traumi facciali. Altre persone sono state trattate sul posto dai paramedici. Le cause dello scontro non sono ancora state accertate: a bordo della nave sono saliti agenti di polizia e della capitaneria di porto per chiarire se l’incidente sia stato causato da un motivo di natura tecnica, come detto da Caremar, la compagnia di navigazione del traghetto, o sia dovuto alle condizioni meteo (fra cui il vento forte).