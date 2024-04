Ci sono molte notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la riunione del Consiglio europeo nel quale l’ex presidente del Consiglio italiano Letta ha presentato un rapporto con proposte economiche per il futuro, la candidatura di Ilaria Salis alle elezioni europee con l’Alleanza Verdi e Sinistra, il possibile attacco israeliano alla città di Rafah nella Striscia di Gaza, la bocciatura alla Camera di un ordine del giorno del Partito Democratico sull’aborto sul quale una parte della Lega si è astenuta contrariamente alle indicazioni del governo, i dati sulla spesa per la sanità in Italia, e le indagini sul voto di scambio in Sicilia. I giornali sportivi commentano i risultati delle squadre italiane in Europa e Conference League, con la qualificazione alle semifinali di Roma (che ha eliminato il Milan), Atalanta e Fiorentina.