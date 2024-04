L’attacco iraniano a Israele con missili e droni, che sono stati quasi completamente intercettati prima che arrivassero sugli obiettivi, e la possibile risposta militare israeliana, con le pressioni degli Stati Uniti e delle diplomazie occidentali su Israele per evitare un’espansione del conflitto, sono in apertura su tutti i giornali di oggi. I giornali sportivi si occupano del calciatore della Roma Ndicka che si è sentito male durante la partita Udinese-Roma, sospesa per la preoccupazione per le sue condizioni di salute.