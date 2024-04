I giornali di oggi dedicano l’apertura a molte notizie diverse: le preoccupazioni per l’allarme lanciato dagli Stati Uniti su un attacco imminente iraniano a Israele in reazione all’uccisione di un paio di settimane fa di un generale delle Guardie rivoluzionarie iraniane in un bombardamento su Damasco, l’approvazione della direttiva europea sulle prestazioni energetiche delle abitazioni nonostante il voto contrario di Italia e Ungheria, le discussioni nel Partito Democratico sulla giunta regionale pugliese, l’intervento della presidente del Consiglio Meloni alla conferenza sul declino demografico, la manifestazione a Torino per protestare contro la riduzione della produzione da parte di Stellantis, e la chiusura delle indagini sui bilanci della società Visibilia guidata fino al 2022 dalla ministra del Turismo Santanchè.