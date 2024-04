Sono due le notizie principali in apertura sui giornali di oggi: la decisione del Movimento 5 Stelle di lasciare la giunta regionale pugliese per le inchieste giudiziarie di questi giorni che hanno riguardato esponenti del Partito Democratico nella regione, e le manifestazioni per la sicurezza sul lavoro dopo l’incidente nella centrale idroelettrica di Bargi, sull’Appennino bolognese, dove ieri sono stati ritrovati i corpi di tre dei dispersi. Il Messaggero titola invece sulle misure che starebbe studiando il governo sulle pensioni, mentre i giornali sportivi commentano le vittorie di Atalanta e Roma nell’andata dei quarti di finale di Europa League.