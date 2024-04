La maggior parte dei giornali di oggi dedica ancora l’apertura all’esplosione nella centrale idroelettrica di Bargi, sull’Appennino bolognese, con le operazioni per trovare le quattro persone ancora disperse e la ricerca delle cause dell’incidente. Qualche giornale apre invece sull’approvazione da parte del Parlamento europeo delle nuove regole per i richiedenti asilo, che modificano il cosiddetto “regolamento di Dublino”, il Sole 24 Ore titola sui dati sull’inflazione negli Stati Uniti, il Fatto si occupa della proposta di ripristinare il finanziamento pubblico ai partiti, e i giornali sportivi presentano la partita dei quarti di finale di Europa League di stasera fra Milan e Roma.