Alessandro Barbano sarà il nuovo direttore del Messaggero

Alessandro Barbano sarà il nuovo direttore del quotidiano romano Il Messaggero. Lo ha comunicato il Gruppo Caltagirone, l’editore che tra gli altri pubblica anche Il Mattino di Napoli, che proprio Barbano aveva diretto dal 2012 al 2018: dal primo maggio prenderà il posto di Massimo Martinelli, che come comunicato in una nota del gruppo «prossimamente andrà in pensione».

Barbano è nato a Lecce, ha 62 anni ed era da poche settimane il direttore del Riformista. Dopo essersi laureato in giurisprudenza ha insegnato giornalismo in diverse università, tra cui La Sapienza di Roma e quella del Molise: è stato per cinque anni vicedirettore del Messaggero e aveva avuto lo stesso ruolo al Nuovo Quotidiano di Puglia. In precedenza aveva lavorato anche per La Gazzetta del Mezzogiorno e La Gazzetta dello Sport e collaborato con Il Foglio e Radio Radicale, dove curava la rassegna stampa “Stampa e Regime”.