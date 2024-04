La notizia principale in apertura sui quotidiani di oggi è il ritiro della maggior parte dei soldati israeliani dal sud della Striscia di Gaza per preparare meglio l’attacco alla città di Rafah considerato imminente. Qualche giornale si occupa invece delle divisioni nel centrosinistra tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle dopo le indagini che hanno riguardato alcuni esponenti del PD a Bari e a Torino, il Giornale riporta le parole del ministro delle Infrastrutture Salvini sul condono per le opere interne alle abitazioni a cui sta lavorando il governo, e i giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus sulla Fiorentina nel campionato di calcio di Serie A.