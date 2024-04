Decine di persone sono state sottoposte a misure cautelari perché sospettate di aver venduto denaro falso in Italia e all’estero

Lunedì mattina i carabinieri del comando antifalsificazione monetaria hanno eseguito a Napoli e in altri luoghi in Italia e Francia un’ordinanza di misure cautelari nei confronti di decine di persone sospettate di essere coinvolte nella vendita di euro falsi in Italia e all’estero. Tredici persone sono indagate per associazione a delinquere. Nella presunta attività criminale sarebbe coinvolto anche un clan della camorra, quello dei Mazzarella. L’ordinanza è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip) del tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia (DDA).