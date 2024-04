Il pilota olandese della scuderia Red Bull Max Verstappen ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Giappone. Secondo è arrivato il suo compagno di squadra Sergio Perez, messicano. Lo spagnolo Carlos Sainz della Ferrari è arrivato terzo. Il Gran Premio del Giappone si correva a Suzuka ed è stato caratterizzato da un incidente al primo giro, in cui le vetture di Alex Albon (scuderia Williams) e Daniel Ricciardo (Racing Bulls) si sono toccate e l’auto di Albon è finita fuori pista. Non ci sono state conseguenze fisiche per i due piloti, ma la corsa è stata interrotta ed è stata fatta una seconda partenza.