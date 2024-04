La notizia principale in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi è ancora il confronto fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle: dopo l’indagine per voto di scambio in Puglia ce n’è una simile anche a Torino. Fanno scelte diverse il Messaggero, che dedica la sua apertura ai provvedimenti che le grandi città turistiche stanno prendendo per limitare i flussi ingestibili di visitatori, e Avvenire, che apre sulle difficoltà del governo sui conti pubblici. Anche il Manifesto apre con una notizia diversa, titolando sulla decisione del governo di imporre all’imbarcazione Mare Jonio, gestita dalla ong Mediterranea Saving Humans, un fermo amministrativo di 20 giorni e una multa fino a 10 mila euro: la nave era stata attaccata dalla cosiddetta Guardia costiera libica durante un soccorso di decine di persone in acque internazionali.