I giornali di oggi dedicano l’apertura a molte notizie diverse: il voto alla Camera che ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del ministro delle Infrastrutture Salvini, la lettera di alcuni medici e scienziati preoccupati per lo stato della sanità pubblica in Italia, il ritiro della candidatura del petroliere Garrone a presidente di Confindustria e la probabile elezione di Emanuele Orsini, l’ipotesi su cui starebbe lavorando il governo di trasferire nei paesi d’origine i detenuti stranieri, i dati sull’inflazione nei paesi dell’Unione Europea a marzo, il terremoto a Taiwan, e l’andamento delle guerre in Ucraina e nella Striscia di Gaza.