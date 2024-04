In Danimarca uno stretto molto frequentato da navi commerciali è stato chiuso per un problema con un missile durante un’esercitazione

L’esercito danese ha bloccato il traffico navale e aereo nei pressi dello stretto del Grande Belt, uno dei tre bracci di mare che collegano il mare del Nord con il mar Baltico, a causa del malfunzionamento di un missile durante un’esercitazione militare. Il missile si trova su una nave della marina danese, la Niels Juel, vicino al porto di Korsør. Dei tecnici stanno cercando di risolvere il problema.

Il razzo ausiliario del missile, che serve a dargli la spinta iniziale, si è attivato e non si riesce a spegnere: rischia di lanciarlo senza controllo a qualche chilometro di distanza. Secondo l’esercito non ci sarebbe però il pericolo che il missile esploda, ma solo che si scontri con un aereo o una nave sulla sua traiettoria. Il ponte che attraversa lo stretto è invece considerato fuori pericolo, e il traffico stradale e ferroviario non sono stati interrotti.